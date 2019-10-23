Юный модник-блондин пропал во Владивостоке

СЕГОДНЯ 00:56 2019-10-23T00:56:52+03:00

Из дома Ярослав вышел в сине-сером свитере с красной полосой на груди. Фото: «ПримПоиск» Фото: Социальные сети

Останко Ярослав несколько дней не выходит на связь с родными и близкими

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Во Владивостоке ищут ушедшего три дня назад из дома Останко Ярослава. 12-летний мальчик ушел из дома 20 октября и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на «ПримПоиск».

Ярослав жил по адресу: Строительная улица, 20. У мальчика 2007 года рождения и ростом 150 сантиметров светлые волосы, серые глаза. Телосложение - среднее.

Из дома Ярослав вышел в сине-сером свитере с красной полосой на груди. Также на нем были синие спортивные штаны с белыми полосами по бокам и серые кеды.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка, просим позвонить по телефонам: 8 (4232) 27 – 65 – 63, 27 – 93 – 60, 66 – 86 – 78 - ОП №2 УМВД России по Владивостоку или 02, 102 – полиция. 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07– волонтеры или написать на почту: primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU