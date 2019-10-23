2019-10-23T01:40:52+03:00
Общество

«Не выезжай из дома, не совершай ошибку»: утренний Владивосток стоит в пробке

Дорожная ситуация оценивается в семь баллов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Реальность Владивостока такова, что пробки есть во всех частях города. Фото: сервис «Яндекс. Карты»Реальность Владивостока такова, что пробки есть во всех частях города. Фото: сервис «Яндекс. Карты»
Изменить размер текста:

Жители и гости Владивостока спешат на работу, а это значит, что город сковали пробки. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает ситуацию на дорогах дальневосточной столицы в семь баллов. Однако карта продолжает «краснеть».

Реальность Владивостока такова, что пробки есть во всех частях города. Основные заторы в Ленинском, Фрунзенском, Первореченском, Первомайском и Советском районах.

Традиционно пробками сковало улицы Светланскую, Луговую, Фадеева, Пушкинскую, Всеволода Сибирцева, Гоголя, Суханова, Уборевича. Частично стоят Стрелковая, Днепровская, Вострецова, Фирсова. Также пробки на проспектах Красного Знамени, Народном, Океанском, 100-летии Владивостока. Традиционные заторы на Некрасовском путепроводе и Золотом мосту.

Сегодня (23 октября) в рубрике «Разговорчики» одно негодование по поводу сложившейся дорожной ситуации.

- Чем раньше выедешь, чтобы в пробке не стоять, тем дольше простоишь в ней.

- Не выезжай из дома, не совершай ошибку.

- Это получается надо в семь утра выезжать, чтобы в девять в центр успеть?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хотел покататься»: полицейские поймали приморца, угонявшего иномарки
Специалисты успели предотвратить распространение огня в многоэтажке Владивостока
«Дети постарались»: сильный пожар обсуждают соцсети во Владивостоке
Дату и время мощного ливня во Владивостоке назвали синоптики
Юный модник-блондин пропал во Владивостоке
В Приморье жара: синоптики предупредили жителей региона обопасности
«Лайк, если стоишь в пробке»: вечерний затор на дорогах объединил сотню нераскрытых талантов Владивостока
Спасибо за сотни сохраненных жизней: врача роддома Владивостока наградили знаком «Отличник здравоохранения»
В Приморье два пьяных подростка избили случайного прохожего в подъезде за мат и стали фигурантами уголовного дела
Как вы это повезете? Ваенга прихватила частичку Приморья с собой
Учителям Приморья, работавшим на ЕГЭ - 2019, заплатили в два раза меньше, чем в прошлом году
Генпрокуратура снова требует взыскать с Игоря Пушкарева 3,2 миллиарда рублей
Типично русское ДТП: автобус с приморскими туристами снес часть крыши в Китае
Заставили платить наличкой? Звони! Жаловаться на автобус без терминала во Владивостоке теперь можно по горячей линии
На строительстве Нахимовского училища во Владивостоке чиновники растратили больше миллиона рублей
Новый мост в поселке Штыково появится уже в следующем году
Дорожники Владивостока на этой неделе приступят к асфальтированию улицы Капитана Шефнера