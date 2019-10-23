«Не выезжай из дома, не совершай ошибку»: утренний Владивосток стоит в пробке

СЕГОДНЯ 01:40 2019-10-23T01:40:52+03:00

Реальность Владивостока такова, что пробки есть во всех частях города. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Дорожная ситуация оценивается в семь баллов

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Жители и гости Владивостока спешат на работу, а это значит, что город сковали пробки. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает ситуацию на дорогах дальневосточной столицы в семь баллов. Однако карта продолжает «краснеть».

Реальность Владивостока такова, что пробки есть во всех частях города. Основные заторы в Ленинском, Фрунзенском, Первореченском, Первомайском и Советском районах.

Традиционно пробками сковало улицы Светланскую, Луговую, Фадеева, Пушкинскую, Всеволода Сибирцева, Гоголя, Суханова, Уборевича. Частично стоят Стрелковая, Днепровская, Вострецова, Фирсова. Также пробки на проспектах Красного Знамени, Народном, Океанском, 100-летии Владивостока. Традиционные заторы на Некрасовском путепроводе и Золотом мосту.

Сегодня (23 октября) в рубрике «Разговорчики» одно негодование по поводу сложившейся дорожной ситуации.

- Чем раньше выедешь, чтобы в пробке не стоять, тем дольше простоишь в ней.

- Не выезжай из дома, не совершай ошибку.

- Это получается надо в семь утра выезжать, чтобы в девять в центр успеть?

ИСТОЧНИК KP.RU