Специалисты успели предотвратить распространение огня в многоэтажке Владивостока

СЕГОДНЯ 04:04 2019-10-23T04:06:44+03:00

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Утро среды оказалось омрачено для жителей дома № 8 на Днепровской во Владивостоке. В одной из квартир многоэтажки случился пожар. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», возгорание произошло на балконе, обошлось без пострадавших.

Специалист пресс-службы ГУ МЧС России по ПК прокомментировала журналисту «Комсомолки», что тревожный вызов с Днепровской поступил в 9:39, спустя 6 минут на месте уже были первые пожарные расчеты. Из-за сильной задымленности пришлось задействовать два звена газодымозащитной службы. Специалисты проверили разведку и выяснила, что необходимости в эвакуации для остальных жителей многоэтажки нет.

Локализовать пожар удалось в 09:50, а ликвидировать открытое горение спустя 9 минут. Огонь успел распространиться на площади 10 квадратных метров. В тушении приняли участие 10 человек и 3 единицы техники.

Ранее «Комсомолка» сообщала о серьезном пожаре во Владивостоке, во время которого пришлось эвакуировать 48 человек. Тогда пламя перекинулось с одного балкона на другой, в итоге огнем оказалась объята часть фасада.

ИСТОЧНИК KP.RU