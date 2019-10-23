2019-10-23T04:12:06+03:00
Общество

«Хотел покататься»: полицейские поймали приморца, угонявшего иномарки

Мужчине грозят серьезные тюремные сроки
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
На мужчину завели уголовные дела. Фото: Пресс-служба ОМВД России по НаходкеНа мужчину завели уголовные дела. Фото: Пресс-служба ОМВД России по Находке
Изменить размер текста:

Мужчина из Находки угонял иномарки, потому что хотел на них «покататься». Полицейские задержали злоумышленника и завели на него уголовные дела, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Правоохранительные органы отреагировали на заявление 69-летнего жителя Находки. Пожилой мужчина утверждал, что у него угнали микрогрузовик «Тойота Таун Айс» с улицы Шоссейной. После розыска полицейские обнаружили похищенный автомобиль в районе города Фокино. Там же поймали подозреваемого. Им оказался пьяный 37-летний мужчина. Ранее его уже судили за имущественные преступления.

На допросе задержанный покаялся в том, что пользовался еще двумя другими чужими автомобилями - «Тойотой Фит» и «Тойотой Старлет». Сказал, что угонял иномарки только чтобы на них покататься.

Подразделением дознания возбуждены три уголовных дела за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Также мужчину привлекут за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Все похищенные автомобили возвращены владельцам. А задержанному грозят серьезные тюремные сроки - свыше пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Специалисты успели предотвратить распространение огня в многоэтажке Владивостока
«Дети постарались»: сильный пожар обсуждают соцсети во Владивостоке
«Не выезжай из дома, не совершай ошибку»: утренний Владивосток стоит в пробке
Дату и время мощного ливня во Владивостоке назвали синоптики
Юный модник-блондин пропал во Владивостоке
В Приморье жара: синоптики предупредили жителей региона обопасности
«Лайк, если стоишь в пробке»: вечерний затор на дорогах объединил сотню нераскрытых талантов Владивостока
Спасибо за сотни сохраненных жизней: врача роддома Владивостока наградили знаком «Отличник здравоохранения»
В Приморье два пьяных подростка избили случайного прохожего в подъезде за мат и стали фигурантами уголовного дела
Как вы это повезете? Ваенга прихватила частичку Приморья с собой
Учителям Приморья, работавшим на ЕГЭ - 2019, заплатили в два раза меньше, чем в прошлом году
Генпрокуратура снова требует взыскать с Игоря Пушкарева 3,2 миллиарда рублей
Типично русское ДТП: автобус с приморскими туристами снес часть крыши в Китае
Заставили платить наличкой? Звони! Жаловаться на автобус без терминала во Владивостоке теперь можно по горячей линии
На строительстве Нахимовского училища во Владивостоке чиновники растратили больше миллиона рублей
Новый мост в поселке Штыково появится уже в следующем году
Дорожники Владивостока на этой неделе приступят к асфальтированию улицы Капитана Шефнера