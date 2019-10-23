«Хотел покататься»: полицейские поймали приморца, угонявшего иномарки

СЕГОДНЯ 04:12 2019-10-23T04:12:06+03:00

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Мужчина из Находки угонял иномарки, потому что хотел на них «покататься». Полицейские задержали злоумышленника и завели на него уголовные дела, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Правоохранительные органы отреагировали на заявление 69-летнего жителя Находки. Пожилой мужчина утверждал, что у него угнали микрогрузовик «Тойота Таун Айс» с улицы Шоссейной. После розыска полицейские обнаружили похищенный автомобиль в районе города Фокино. Там же поймали подозреваемого. Им оказался пьяный 37-летний мужчина. Ранее его уже судили за имущественные преступления.

На допросе задержанный покаялся в том, что пользовался еще двумя другими чужими автомобилями - «Тойотой Фит» и «Тойотой Старлет». Сказал, что угонял иномарки только чтобы на них покататься.

Подразделением дознания возбуждены три уголовных дела за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Также мужчину привлекут за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Все похищенные автомобили возвращены владельцам. А задержанному грозят серьезные тюремные сроки - свыше пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU