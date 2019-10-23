Владивостокчанин «слил» чужие интимные фото в соцсеть, теперь его могут посадить на 2 года

СЕГОДНЯ 04:53 2019-10-23T04:53:26+03:00

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Приморец собрал и «слил» в социальную сеть интимные фото женщины. Следком завел на нарушителя уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Мужчина незаконно распространял чужие снимки в этом году с 6 по 10 сентября, тем самым он нарушил неприкосновенность частной жизни. Потерпевшая была против подобной «славы».

- Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и лица, подозреваемого в преступлении, - делится Следственный комитет по Приморскому краю.

Мужчину могут осудить по 137 статье Уголовного Кодекса.

ИСТОЧНИК KP.RU