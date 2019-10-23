Говорит, что не заметил: приморец объяснил почему сбил подростка на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 05:37 2019-10-23T05:37:47+03:00

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На улице Днепровской во Владивостоке водитель «Ниссана Либерти» сбил 12-летнего подростка на проезжей части. Ребенок двигался по пешеходному переходу. Автолюбитель объяснил нарушение тем, что никого на дороге не заметил, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Ребенка госпитализировали с переломом руки и другими травмами. Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств ДТП.

- Установлено, что водитель имеет 17-летний стаж вождения. Ранее привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости, - характеризуют нарушителя сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU