Говорит, что не заметил: приморец объяснил почему сбил подростка на пешеходном переходе
На улице Днепровской во Владивостоке водитель «Ниссана Либерти» сбил 12-летнего подростка на проезжей части. Ребенок двигался по пешеходному переходу. Автолюбитель объяснил нарушение тем, что никого на дороге не заметил, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.
Ребенка госпитализировали с переломом руки и другими травмами. Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств ДТП.
- Установлено, что водитель имеет 17-летний стаж вождения. Ранее привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости, - характеризуют нарушителя сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU