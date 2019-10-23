Токсичные покрышки из Владивостока предложили сжигать в Спасске-Дальнем

СЕГОДНЯ 06:45 2019-10-23T06:45:16+03:00

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Необычный способ утилизации автомобильных покрышек из Владивостока рассмотрели в Думе города. Шины, которые не успевают переработать в приморской столице, предложили сжигать в Спасске-Дальнем. Депутаты собираются всерьез изучить перспективы этой идеи, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Проект по утилизации отработанных покрышек в данный момент осуществляет только одно единственное предприятие – «ЭкоСтар Технолоджи». Неоднократно в Думе Владивостока высказывалось, что компания с объемами работы не справляется. Ведь шины долгие годы копились в самом автомобилизированном городе страны, и даже их примерное количество сейчас неизвестно. В итоге получается странная ситуация, что вроде как складировать токсичные покрышки во дворах запрещено, но веди и уничтожать их некому.

На совещании в Думе по решению этой проблемы присутствовал заместитель управляющего по производству и модернизации ООО «Востокцемент» Антон Сысоев. Он предложил депутатам вариант безотходной технологии, которая позволяет использовать бывшие в употреблении покрышки в качестве источника альтернативного топлива. На заводах промышленной группы «Востокцемент» в Спасске-Дальнем имеется необходимое оборудование - вращающиеся печи при высоких температурах позволяют сжигать покрышки без остатка. Кстати, для тех, кто подзабыл, концерн принадлежит экс-мэру Игорю Пушкареву.

Участники совещания решили произвести расчеты и рассмотреть способы доставки покрышек из Владивостока в Спасск-Дальний, изучить перспективы по получению необходимых лицензий на переработку бытовых отходов. Повторно вопрос будут поднимать в Думе города через месяц. Тогда же подумают о том, чтобы выделить дополнительный земельный участок под хранение отработанных шин.

ИСТОЧНИК KP.RU