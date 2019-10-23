Аварию с четырьмя дорогими иномарками во Владивостоке спровоцировала женщина

СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-23T07:54:22+03:00

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Владивостокчанка не справилась с управлением внедорожника и на «Лэнд Крузере Прадо» сначала столкнулась с движущейся «Инфинити», а затем и с «Тойотой Хариер». «Хорек», в свою очередь, «поцеловался» с «Тойотой Аксио». ДТП произошло сегодня, 23 октября, в районе 36 дома по улице Днепровской. На место происшествия незамедлительно выехала карета скорой помощи, но участие врачей не понадобилось - никто из участников аварии не пострадал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Спровоцировавшая аварию автомобилистка всего лишь пыталась выехать с дворовой территории на дорогу общего пользования. Пьяной женщина-водитель не была - ее состояние проверил приехавший на место наряд инспекторов.

Добавленные в соцсетях фотографии побитых иномарок впечатлили приморцев.

«Блин, такое только в GTA видел», «Вот это замес», «Чей-то семейный бюджет рухнул!», - пишут пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU