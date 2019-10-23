Отбывающего «условку» приморца все-таки посадили на два года за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 08:37 2019-10-23T08:37:41+03:00

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Мужчина из Приморья должен был выплачивать алименты за двоих детей, но отказался выполнять родительские обязанности. Так у него возникла задолженность свыше 300 тысяч рублей. На правонарушителя завели уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УФССП России по Приморскому краю.

Приморца привлекли к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей без уважительных причин. Ранее мужчина был осужден за кражу, но отбывал условный срок. Теперь же суд учел его прошлое прегрешение и лишил свободы на 2 года 2 месяца. Проживать отец будет в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU