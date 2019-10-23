Ссора из-за дамы: двое приморцев забили мужчину до смерти

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-23T11:21:52+03:00

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Два приморца руками и ногами до смерти забили мужчину на его же летней кухне. Убийство произошло в Черниговском районе 21 октября. Местные жители во время попойки стали ссориться. Суть конфликта не разглашается, но, насколько известно, без женщины дело не обошлось, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

Тело нашли на придомовой территории дома в Сибирцево. Потерпевшим оказался 51-летний хозяин владений. По подозрению в совершении преступления следственные органы задержали двоих молодых мужчин 1986 и 1988 года рождения. Им предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В настоящее время специалисты осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Вскоре в отношении подозреваемых изберут меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU