Ссора из-за дамы: двое приморцев забили мужчину до смерти
Два приморца руками и ногами до смерти забили мужчину на его же летней кухне. Убийство произошло в Черниговском районе 21 октября. Местные жители во время попойки стали ссориться. Суть конфликта не разглашается, но, насколько известно, без женщины дело не обошлось, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.
Тело нашли на придомовой территории дома в Сибирцево. Потерпевшим оказался 51-летний хозяин владений. По подозрению в совершении преступления следственные органы задержали двоих молодых мужчин 1986 и 1988 года рождения. Им предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.
В настоящее время специалисты осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Вскоре в отношении подозреваемых изберут меру пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU