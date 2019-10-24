2019-10-24T00:32:12+03:00
Общество

Ветер северный: во Владивостоке 24 октября облачно, днем до +15 градусов

На большей части региона сегодня без осадков
Кристина ГРИН
Поделиться:
В дальневосточной столице тепло и без осадков.В дальневосточной столице тепло и без осадков.Фото: Кристина ГРИН
Изменить размер текста:

Погода в Приморском крае находится во власти гребня антициклона. Отсюда и переменная облачность. Осадки в регионе не прогнозируются. Дневные температуры воздуха будут в пределах +10+19 градусов. Ветер северный и северо-восточный, умеренный, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал Примпогода.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +13+15 градусов. Ветер от умеренного северного, южного и юго-восточного до сильного.

Без осадков в Уссурийске. Здесь переменная облачность. Днем +17+19 градусов. Ветер северный, с переходом утром на южный, юго-восточный умеренный во второй половине дня до сильного.

Тепло и без осадков сегодня и в Находке. Здесь дневные температуры варьируются в пределах +17+19 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный во второй половине дня сильного. Температура воздуха +17...+19°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики назвали дату грозовых ливней в Приморье
Рыжая и брюнетка: девочки сбежали из реабилитационного центра «Парус надежды» во Владивостоке
«Меня разыскивает ФСБ»: жители Владивостока обсуждают «беглого преступника» с гитарой
Пенсионер погубил женщину, нагло выехав на дорогу и спровоцировав ДТП
Ссора из-за дамы: двое приморцев забили мужчину до смерти
Отбывающего «условку» приморца все-таки посадили на два года за неуплату алиментов
Аварию с четырьмя дорогими иномарками во Владивостоке спровоцировала женщина
Отработанные покрышки из Владивостока предложили сжигать в Спасске-Дальнем
Говорит, что не заметил: приморец объяснил почему сбил подростка на пешеходном переходе
Владивостокчанин «слил» чужие интимные фото в соцсеть, теперь его могут посадить на 2 года
«Хотел покататься»: полицейские поймали приморца, угонявшего иномарки
Специалисты успели предотвратить распространение огня в многоэтажке Владивостока
«Дети постарались»: сильный пожар обсуждают соцсети во Владивостоке
«Не выезжай из дома, не совершай ошибку»: утренний Владивосток стоит в пробке
Дату и время мощного ливня во Владивостоке назвали синоптики
Юный модник-блондин пропал во Владивостоке
В Приморье жара: синоптики предупредили жителей региона об опасности
«Лайк, если стоишь в пробке»: вечерний затор на дорогах объединил сотню нераскрытых талантов Владивостока
Спасибо за сотни сохраненных жизней: врача роддома Владивостока наградили знаком «Отличник здравоохранения»
В Приморье два пьяных подростка избили случайного прохожего в подъезде за мат и стали фигурантами уголовного дела
Как вы это повезете? Ваенга прихватила частичку Приморья с собой
Учителям Приморья, работавшим на ЕГЭ - 2019, заплатили в два раза меньше, чем в прошлом году
Разорять Пушкарева решили силами владивостокского суда
Типично русское ДТП: автобус с приморскими туристами снес часть крыши в Китае
Заставили платить наличкой? Звони! Жаловаться на автобус без терминала во Владивостоке теперь можно по горячей линии
На строительстве Нахимовского училища во Владивостоке чиновники растратили больше миллиона рублей
Новый мост в поселке Штыково появится уже в следующем году
Дорожники Владивостока на этой неделе приступят к асфальтированию улицы Капитана Шефнера