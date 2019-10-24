Ветер северный: во Владивостоке 24 октября облачно, днем до +15 градусов

СЕГОДНЯ 00:31 2019-10-24T00:32:12+03:00

В дальневосточной столице тепло и без осадков. Фото: Кристина ГРИН

На большей части региона сегодня без осадков

Изменить размер текста: A A

Погода в Приморском крае находится во власти гребня антициклона. Отсюда и переменная облачность. Осадки в регионе не прогнозируются. Дневные температуры воздуха будут в пределах +10+19 градусов. Ветер северный и северо-восточный, умеренный, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал Примпогода.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +13+15 градусов. Ветер от умеренного северного, южного и юго-восточного до сильного.

Без осадков в Уссурийске. Здесь переменная облачность. Днем +17+19 градусов. Ветер северный, с переходом утром на южный, юго-восточный умеренный во второй половине дня до сильного.

Тепло и без осадков сегодня и в Находке. Здесь дневные температуры варьируются в пределах +17+19 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный во второй половине дня сильного. Температура воздуха +17...+19°C.

ИСТОЧНИК KP.RU