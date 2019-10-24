2019-10-24T01:07:34+03:00
Общество

«Меня разыскивает ФСБ»: жители Владивостока обсуждают «беглого преступника» с гитарой

Большинство из них уверенно, что вскоре музыканта все же поймают
Кристина ГРИН
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Фото: nn_vladivostok.Фото: nn_vladivostok.
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Несколько дней назад в социальных сетях молниеносно распространился снимок. На нем мужчина в кроссовках играет на гитаре в подземном пешеходном переходе. По информации из сети, фотография была сделана в районе площади борцов за власть Советов. Но вот только внимание горожан привлек не сам «бременский музыкант», а текст, который он написал на картонной бумаге.

«Меня разыскивает МВД, ФСБ, ЦРУ. Помогите на пластическую операцию» - такой был посыл.

Мы, разумеется, не знаем, насколько опасен этот мужчина, но жители Владивостока уверены, что не подкинуть такому человеку копейку – грех. Другие же с удовольствием шутят над снимком, мол, «с миру по нитке - и Ванька станет Риткой». Тем не менее, будьте бдительны, возможно, на следующем переходе за лирической мелодией скрывается опасный преступник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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