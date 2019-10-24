Рыжая и брюнетка: девочки сбежали из реабилитационного центра «Парус надежды» во Владивостоке

СЕГОДНЯ 01:34 2019-10-24T01:34:12+03:00

Где находятся дети - до сих пор неизвестно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На протяжении пяти дней никто не может выяснить, где находятся подростки [фото]

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Поисками очередных беглецов из реабилитационного центра «Парус надежды» сейчас занимаются волонтеры и оперативники. На этот раз пропали две девочки. Обе 18 октября, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпоиск.

Вероника, 2004 года рождения.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные ниже плеч, глаза карие.

Была одета: синяя куртка, темно-синие джинсы, темная обувь.

Фото: Примпоиск.

Олеся, 2003 года рождения.

Приметы: рост 150-155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыжие до плеч, глаза карие.

Была одета: черная куртка длиной до колен, голубые джинсы, серые кроссовки.

Фото: Примпоиск.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Вероники,

просим позвонить по телефонам:

8 (4232) 38-80-03, 49-06-81 – ОП №6 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU