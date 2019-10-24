Синоптики назвали дату грозовых ливней в Приморье

СЕГОДНЯ 01:57 2019-10-24T01:57:45+03:00

Не забывайте при выходе из дома зонт, будет дождливо. Фото: Кристина ГРИН

Погода, по прогнозам специалистов, начнет портиться уже в эти выходные

Изменить размер текста: A A

Атмосферный фронт, который приближается к Хабаровскому краю, испортит погоду и в Приморье. На западе регионе прольют дожди.

В ночь на грядущую субботу циклон начнет провоцировать осадки разной интенсивности. В отдельных районах Приморья ожидаются грозовые ливни, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

Ночью температуры воздуха будут в пределах +2+9 градусов, на востоке температуры опустятся до -5 градусов. Дожди уменьшатся уже в субботу днем. Но это еще не все. Над морем в это время обострится фронт, который станет причиной усиления дождей на востоке.

- В ночь на воскресенье фронт продолжит смещаться на восток, дожди начнут прекращаться и в других районах Приморья, -отмечают в пресс-службе Примгидромета. - В след за ним с запада на край сместится антициклон. Минимальные значения станут немного ниже, чем в субботу. Днем тропосферная ложбина холода уйдёт на восток и максимальные значения температур снова повысятся.

Специалисты говорят о том, что жителей Владивостока ждет абсолютно разная погода. Дневные температуры от +8 до +13 градусов. Не забывайте при выходе из дома зонт, будет дождливо.

ИСТОЧНИК KP.RU