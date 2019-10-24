Двое человек погибли в пожаре на кладбище во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:39 2019-10-24T04:12:13+03:00

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В ночь со среды на четверг на «Морском кладбище» Владивостока произошел пожар. Причиной трагедии стало возгорание всего 5 квадратных метров постройки. Во время происшествия в сторожке находились три человека, по предварительным данным двое погибли, сообщает «КП»-Владивосток». Как стало известно редакции, в качестве основной причины смерти специалисты рассматривают отравление угарным газом. Погибшие граждане – выходцы из стран ближнего зарубежья.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» специалисты пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, сообщение о пожаре поступило в 02:42. Во время приезда специалистов на «Морское кладбище» по адресу Патрокл, 6, горело бытовое помещение в двухэтажном строении. В 03:19 пожар был полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В тушении участвовали 10 человек и 2 единицы техники.

При тушении специалисты обнаружили в сторожке трех человек без признаков жизни, их незамедлительно передали врачам скорой помощи для реанимационных действий. На данный момент известно, что двоих пострадавших спасти не удалось. Сейчас расследованием гибели занимается Следственный комитет Приморья. Старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская прокомментировала журналисту, что подробности происшествия сейчас выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU