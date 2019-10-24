2019-10-24T05:47:52+03:00
Происшествия

В Приморье горят леса: больше 250 гектаров уничтожено за сутки

В Лазовском районе еще бушует пламя, воздушная техника находится в режиме готовности
Милана СОКОЛ
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24 октября в Приморье зарегистрировано 29 термических аномалий24 октября в Приморье зарегистрировано 29 термических аномалийФото: pixabay.com
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За прошедшие сутки в Приморье специалисты потушили 13 лесных пожаров, всего их зарегистрировано 15. В Лазовской районе брандмейстеры продолжают сражаться с огнем, который успел распространиться на 4 гектара. Самолет Ан-2 и вертолет Ми-8 находятся в дежурном режиме, сообщает «КП»-Владивосток».

Почти 262 гектара приморского леса пострадали от огня за сутки. Зарегистрировано 15 лесных пожаров. На борьбу с огненной стихией были брошены силы 200 человек и 36 единиц техники, включая вертолет. Специалистам удалось ликвидировать возгорание на 255 гектарах в Чугуевском, Красноармейском, Тернейском, Спасском, Дальнереченском, Пожарском, Яковлевском, Партизанском, Михайловском районах и Дальнегорске. Еще 3 гектара огнеборцы локализовали в Шкотовском районе. В Лазовском районе действует пожар на площади 4 гектара. Как отмечают сотрудники департамента лесного хозяйства Приморья, 24 октября на территории края выявлено 29 термических аномалий. Воздушная техника находится в режиме готовности.

По сообщению пресс-службы администрации Приморского края, в этом году для усиления лесничества закуплено 30 единиц высокопроходимой техники. А для мониторинга лесопожарной обстановки в распоряжение Приморской авиабазы поступили квадрокоптеры и два беспилотных летательных аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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