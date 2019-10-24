В районе Русского острова во Владивостоке утонул молодой дайвер

СЕГОДНЯ 06:10 2019-10-24T06:10:32+03:00

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Спустя сутки поисков в акватории вблизи Русского острова, спасатели обнаружили тело молодого мужчины. Дайвер 1999 года рождения утонул в районе мыса Поспелова. Теперь расследованием гибели аквалангиста занимается полиция, сообщает «КП»-Владивосток.

Сообщение об исчезновении дайвера поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю 22 октября. По данным пресс-службы ведомства, парень нырял с аквалангом на территории пляжа мыса Поспелова на Русском острове. На поиски приморца прибыли специалисты Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России. Тело пропавшего молодого человека было обнаружено23 октября в 15:15. В поисковой операции участвовали 12 человек и 2 единицы техники. Во всех подробностях трагедии теперь будут разбираться полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU