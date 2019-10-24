Очевидцы сообщают о гранте в жилом микрорайоне Владивостока
Информацию проверяют оперативники
Очевидцы сообщают о неприятной находке. Фото: dpskontrol125rus
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По сообщениям очевидцев, в одном из дворов Первореченского района Владивостока обнаружена граната. На данный момент оперативники проверяют поступившую информацию, сообщает «КП»-Владивосток».
По словам местных жителей, предмет похожий на боевую гранату был обнаружен во дворе дома № 10 на улице Героев Варяга. Специалисты пресс-службы ГУ МВД России по Приморскому краю прокомментировали журналисту, что полученная информация сейчас проверяется. Не исключено, что находка может быть муляжом.
ИСТОЧНИК KP.RU