Очевидцы сообщают о гранте в жилом микрорайоне Владивостока

СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-24T09:24:13+03:00

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По сообщениям очевидцев, в одном из дворов Первореченского района Владивостока обнаружена граната. На данный момент оперативники проверяют поступившую информацию, сообщает «КП»-Владивосток».

По словам местных жителей, предмет похожий на боевую гранату был обнаружен во дворе дома № 10 на улице Героев Варяга. Специалисты пресс-службы ГУ МВД России по Приморскому краю прокомментировали журналисту, что полученная информация сейчас проверяется. Не исключено, что находка может быть муляжом.

ИСТОЧНИК KP.RU