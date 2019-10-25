Приморское отделение «Единой России» ждет тотальная чистка от Олега Кожемяко

СЕГОДНЯ 03:48 2019-10-25T03:48:31+03:00

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко возглавил региональное отделение партии «Единая Россия». Глава Приморья намерен навести порядок в партии, разобравшись с бездействием политиков, засидевшихся на пригретых местах. Лидер приморского отделения рассказал о первостепенных задачах и озвучил целый ряд нерешенных в регионе вопросов, которые копились годами, сообщает «КП»-Владивосток».

– Решение возглавить региональное отделение «Единой России» – важный и ответственный шаг, но на данный момент, считаю его единственно правильным. Перед нами стоит задача сделать Приморье процветающим регионом, в котором людям будет комфортно жить и работать, а для этого необходимо консолидировать усилия законодательной и исполнительной власти, бизнеса, общественных и политических сил, как на краевом уровне, так и на местах, – отметил Олег Кожемяко.

По словам губернатора из-за бездействия политиков в Приморье накопилось много проблем, которые нужно решать.

– К сожалению, нужно признать, что сегодня в приморском отделении «Единой России» на всех уровнях есть люди, которые на протяжении многих лет бездействовали, или, прикрываясь партийными мандатами, решали за счет партийно-депутатского ресурса свои личные вопросы, мало обращая внимание на интересы и чаяния жителей Приморья. И на протяжении многих лет партия, в том числе ответственные за положение дел в крае, накапливала эти проблемы, мягко их обходя и откладывая на потом, хотя очень многое можно и нужно было сделать. Однако годами не решались проблемы обманутых дольщиков, росла многотысячная очередь ожидающих жилье детей-сирот, задыхались от угольной пыли жители Находки, где, к сожалению, некоторые депутаты замалчивали данную ситуацию в силу сложившихся общих интересов. В работе городского и муниципального транспорта царствовал черный нал, с которого кормилась верхушка руководителей автотранспортных предприятий. Неужели этого не видели раньше те, кто представлял партию в течение многих лет? В приморской столице бездумно раздавались земельные участки, велась точечная застройка, идущая вразрез с интересами жителей города, с нарушениями проектов планировки, обезображивались памятники архитектуры. Разве этого не было видно раньше и нельзя было вовремя остановить? –, констатировал лидер партии.

Олег Кожемяко намерен восстановить хорошую репутацию партии, и освободить от занимаемых должностей тех, кто не готов трудиться на благо региона.

– От таких партийцев, занимающих место в руководстве партии, в представительных и законодательных органах ради личной выгоды и упрочения своего положения, необходимо избавляться, – уверен губернатор.

Для решения поставленных задач Кожемяко намерен привлечь в партию новые силы.

– Потребуется обновление партийных рядов, привлечение авторитетных лидеров с территорий, которых люди давно знают и уважают, а также инициативной молодежи, которая хочет видеть себя в будущем обустройстве края, которой небезразлична судьба Приморья и есть искреннее желание принести пользу региону и его людям. Необходимо внимательно проанализировать и наладить работу в первичных организациях, чтобы они были открыты и понятны людям, действенно реагировали на их обращения, а местные общественные приемные «Единой России» стали реальными помощниками при принятии решений, как в вопросах местного значения, так и на краевом уровне. Это должна быть Партия добрых дел, у которой жители Приморья нашли бы поддержку своих инициатив, а общественные проекты проходили максимально открытое обсуждение и реализовывались только с одобрения населения, – отметил Олег Кожемяко.

ИСТОЧНИК KP.RU