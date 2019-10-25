2019-10-25T06:45:41+03:00
Общество

Супруга Олега Кожемяко в очередной раз попала в рейтинг богатейших женщин России

Первая леди Приморья с ее 180 миллионами долларов обосновалась на 24 месте
Кристина ГРИН
Поделиться:
Состояние Ирины Герасименко насчитывается в 180 миллионов долларов.Состояние Ирины Герасименко насчитывается в 180 миллионов долларов.Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК
Изменить размер текста:

Forbes накануне опубликовал список богатейших женщин России. Там оказалось 25 представительниц прекрасного, пола среди которых две – известные в Приморье дамы.

На 18 месте обустроилась 54-летняя Лариса Белоброва, супруга экс-губернатора региона Сергея Дарькина. За счет инвестиций в Находкинскую базу активного морского рыболовства ее доход составил 250 миллионов долларов.

Эстафету Лариса передала действующее первой леди Приморья 58-летней Ирине Герасименко. Супруга главы Приморского края Олега Кожемяко расположилась в списке Forbes на 24 месте. Ее состояние благодаря инвестициям насчитывается в 180 миллионов долларов.

Возглавляет список по традиции уже бессменный лидер Елена Батурина с доходом 1200 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осень, ты ли это? Синоптики уточнили, когда на Владивосток обрушатся мощные грозовые ливни
Фонд «Восточный Порт» открыл во Врангеле клуб «Активное долголетие»
Один раз сделал это в бутике, второй – в баре, теперь житель Владивостока поедет на нары
Для владивостокцев, сортирующих мусор, могут уменьшить тариф: в городе открылся первый пункт вторсырья
Школа Владивостока, в которой дети сидят на уроках в куртках и шапках, достучалась до властей
Разгневанные прохожие связали педофила, напавшего на маленькую девочку, и повалили на землю со спущенными трусами
Маленького любителя вольной жизни разыскивают в Приморье
Ни себе ни людям: пьяный угонщик разбил чужую машину, решив покататься
Приморское отделение «Единой России» ждет тотальная чистка от Олега Кожемяко
"Хватит ныть! Вы хотя бы в теплой машине едете, а не в холодном автобусе": жители Владивостока об утренних пробках
Показал, как наносил удары ножом: следователи задержали подозреваемого в убийстве владивостокца
Не выезжайте на летней резине. Потенциально опасную погоду определили синоптики в Приморье
Спасательные и аварийные службы Приморья готовятся к возможным ЧС из-за непогоды
Гейзер во дворе: большегруз проломил асфальт и повредил водопровод во Владивостоке