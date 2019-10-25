Супруга Олега Кожемяко в очередной раз попала в рейтинг богатейших женщин России

СЕГОДНЯ 06:45 2019-10-25T06:45:41+03:00

Состояние Ирины Герасименко насчитывается в 180 миллионов долларов. Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Первая леди Приморья с ее 180 миллионами долларов обосновалась на 24 месте

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Forbes накануне опубликовал список богатейших женщин России. Там оказалось 25 представительниц прекрасного, пола среди которых две – известные в Приморье дамы.

На 18 месте обустроилась 54-летняя Лариса Белоброва, супруга экс-губернатора региона Сергея Дарькина. За счет инвестиций в Находкинскую базу активного морского рыболовства ее доход составил 250 миллионов долларов.

Эстафету Лариса передала действующее первой леди Приморья 58-летней Ирине Герасименко. Супруга главы Приморского края Олега Кожемяко расположилась в списке Forbes на 24 месте. Ее состояние благодаря инвестициям насчитывается в 180 миллионов долларов.

Возглавляет список по традиции уже бессменный лидер Елена Батурина с доходом 1200 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU