2019-10-25T08:30:38+03:00
Общество

Для владивостокцев, сортирующих мусор, могут уменьшить тариф: в городе открылся первый пункт вторсырья

Любой житель может сдать макулатуру, стеклянный и пластиковый мусор, батарейки и бытовую технику на переработку
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке будут разделять мусор. Фото: Александр Сафронов (Администрация Приморского края)Во Владивостоке будут разделять мусор. Фото: Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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Первый пункт вторсырья открылся во Владивостоке 24 октября. Жители могут сдавать туда макулатуру, стеклянный и пластиковый мусор, батарейки и бытовую технику для переработки. В будущем для жителей, сортирующих мусор, могут даже уменьшить тариф, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Пункт заработал на территории бывшего мусоросжигательного завода на улице Бородинской. В нескольких помещениях и на открытой площадке специалисты разместили контейнеры для сбора отходов – пластика, полиэтилена, картона, бумаги, резины, запчастей от бытовой техники. Там же есть и информационный стенд, дающий ликбез в переработку вторичного сырья, а также повествующий о важности раздельного сбора.

- Прежде чем поставить такие контейнеры во дворах домов, нужно людей обучить этому, объяснить, какой мусор подлежит переработке, как правильно его утилизировать, - рассказывает врио вице-губернатора края Елена Пархоменко.

Замглавы региона подчеркнула также то, что сами владивостокцы заинтересованы в том, чтобы улучшать экологию, к примеру, участвуют в акциях по сбору мусора. Власти хотят начать поэтапно внедрять программу по обращению с коммунальными отходами в домах.

- Есть поручение Губернатора Олега Кожемяко не только внедрить раздельный сбор мусора в регионе, но и привлечь в эту сферу бизнес, уменьшить тариф для тех, кто сортирует отходы, – прокомментировала Елена Пархоменко.

В открытии также принял участие олимпийский чемпиона Иван Штыль, который рассказал, что у него в семье уже давно вошло в привычку – отправлять вторсырье на переработку.

- Лично моя семья давно сортирует мусор, собираемый в нашем доме. И если раньше это воспринималось как какая-то игра, то теперь для меня это такая же привычка, как и почистить зубы.

Пункт приема работает с 18.00 до 19.30 в будние дни, в выходные с 10.00 до 15.00 по адресу: улица Бородинская, 28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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