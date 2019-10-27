Приморье потратит 50 миллионов рублей на новогодние подарки для детей

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-27T10:52:17+03:00

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На календаре уже конец октября, это значит, что Новый год совсем не за горами. Вот власти Приморского края уже начали подготовку к празднику. В первую очередь администрация взялась за подарки для детей. В этом году сюрпризы ждут 199 066 маленьких жителей региона. Чтобы обрадовать малышей, из бюджета было выделено 50 миллионов рублей. Пресс-служба АПК сообщает о том, что аукцион на поставку сладостей уже начался.

- Мы подготовили техническое задание на приобретение сладких подарков, которое содержит, в первую очередь, высокие требования к их качеству. Подарок будет включать глазированные, вафельные, желейные конфеты, шоколад и карамель. Вес подарка составит не менее 650 граммов, - прокомментировали специалисты ведомства.

Сладкие подарки получат дошколята от 3 лет, ученики школ с 1-4 классы и малыши, которые находятся в учреждениях соцобслуживания и здравоохранения. Муниципалитеты доставят презенты до Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU