Приморье потратит 50 миллионов рублей на новогодние подарки для детей
На календаре уже конец октября, это значит, что Новый год совсем не за горами. Вот власти Приморского края уже начали подготовку к празднику. В первую очередь администрация взялась за подарки для детей. В этом году сюрпризы ждут 199 066 маленьких жителей региона. Чтобы обрадовать малышей, из бюджета было выделено 50 миллионов рублей. Пресс-служба АПК сообщает о том, что аукцион на поставку сладостей уже начался.
- Мы подготовили техническое задание на приобретение сладких подарков, которое содержит, в первую очередь, высокие требования к их качеству. Подарок будет включать глазированные, вафельные, желейные конфеты, шоколад и карамель. Вес подарка составит не менее 650 граммов, - прокомментировали специалисты ведомства.
Сладкие подарки получат дошколята от 3 лет, ученики школ с 1-4 классы и малыши, которые находятся в учреждениях соцобслуживания и здравоохранения. Муниципалитеты доставят презенты до Нового года.
ИСТОЧНИК KP.RU