2019-10-28T03:18:23+03:00
Происшествия

Поймали за одно преступление, а он признался в трех – во Владивостоке задержали молодого грабителя

Парень отбирал деньги после того, как люди снимали наличные в банкомате
Кристина ГРИН
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Теперь парню грозит до 4 лет лишения свободы.Теперь парню грозит до 4 лет лишения свободы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В отделение полиции обратился сотрудник банка. Оказалось, что в отношении клиентки было совершено преступление. Дальше показания давала сама потерпевшая. Она рассказала о том, что в зоне самообслуживания снимала наличные через банкомат. Когда операция была совершена, и женщина убрала банковскую карту, неизвестный открыто украл у нее деньги. Ущерб она оценила в 35 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления был задержан 25-летний житель Надеждинского района. Оказалось, ранее он уже был судим.

- В отделе полиции злоумышленник сознался в совершении еще двух аналогичных преступлений на территории Надеждинского района, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж).

Теперь парню грозит до 4 лет лишения свободы. Пока в его отношении избрана мера пресечения – заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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