Поймали за одно преступление, а он признался в трех – во Владивостоке задержали молодого грабителя
В отделение полиции обратился сотрудник банка. Оказалось, что в отношении клиентки было совершено преступление. Дальше показания давала сама потерпевшая. Она рассказала о том, что в зоне самообслуживания снимала наличные через банкомат. Когда операция была совершена, и женщина убрала банковскую карту, неизвестный открыто украл у нее деньги. Ущерб она оценила в 35 тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступления был задержан 25-летний житель Надеждинского района. Оказалось, ранее он уже был судим.
- В отделе полиции злоумышленник сознался в совершении еще двух аналогичных преступлений на территории Надеждинского района, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж).
Теперь парню грозит до 4 лет лишения свободы. Пока в его отношении избрана мера пресечения – заключение под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU