Четыре рыбака на моторной лодке без вести пропали в заливе Приморья
26 октября группа рыбаков из четырех человек вышла на моторной лодке в залив Владимир. Охота закончилась исчезновением людей. Они без вести пропали в Ольгинском районе. Сперва они перестали выходить на связь, затем не вернулись домой. Родные забили тревогу. Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 27 октября.
- Для поиска выдвинулась группа спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России (подразделение «Рудная Пристань»), - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. - Для поиска будет задействован беспилотный летательный аппарат от ведомства лесоохраны.
В «чрезвычайном» ведомстве отмечают, что координационный центр будет оповещать проходившие в данном районе суда. К поискам рыбаков подключены 18 человек, 7 единиц техники и 1 судно.
ИСТОЧНИК KP.RU