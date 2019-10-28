Четыре рыбака на моторной лодке без вести пропали в заливе Приморья

СЕГОДНЯ 04:29 2019-10-28T04:29:13+03:00

К поискам рыбаков подключены 18 человек, 7 единиц техники и 1 судно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже два дня мужчины не выходят на связь до сих пор об их местонахождении ничего неизвестно

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26 октября группа рыбаков из четырех человек вышла на моторной лодке в залив Владимир. Охота закончилась исчезновением людей. Они без вести пропали в Ольгинском районе. Сперва они перестали выходить на связь, затем не вернулись домой. Родные забили тревогу. Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 27 октября.

- Для поиска выдвинулась группа спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России (подразделение «Рудная Пристань»), - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. - Для поиска будет задействован беспилотный летательный аппарат от ведомства лесоохраны.

В «чрезвычайном» ведомстве отмечают, что координационный центр будет оповещать проходившие в данном районе суда. К поискам рыбаков подключены 18 человек, 7 единиц техники и 1 судно.

ИСТОЧНИК KP.RU