Бизнесвумен из Владивостока задолжала пять миллионов рублей и лишилась иномарки
Предприниматель из Владивостока оказалась в списке должников по кредиту и налогам. Также претензии к ней были и у физических лиц. Так о ней узнали судебные приставы, в распоряжении которых оказалось исполнительное производство о взыскании долга. Размер задолженности не рекордный, но внушительный – пять миллионов рублей.
Как оказалось, бизнесвумен знала о возбуждении делопроизводства, однако не стала предпринимать меры, чтобы в кратчайшие сроки вернуть деньги. Тогда приставы приступили к принудительным мерам - арестовали ее иномарку.
- В случае неисполнения требований исполнительных документов в ближайшее время, имущество будет реализовано, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.
Как оказалось, лишить предпринимателя машины – действенный способ. На сегодня она уже погасила больше трех миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU