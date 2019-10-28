Бизнесвумен из Владивостока задолжала пять миллионов рублей и лишилась иномарки

СЕГОДНЯ 06:19 2019-10-28T06:50:12+03:00

Даму предупредили, что если она не погасит долг, машина уйдет с молотка

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Предприниматель из Владивостока оказалась в списке должников по кредиту и налогам. Также претензии к ней были и у физических лиц. Так о ней узнали судебные приставы, в распоряжении которых оказалось исполнительное производство о взыскании долга. Размер задолженности не рекордный, но внушительный – пять миллионов рублей.

Как оказалось, бизнесвумен знала о возбуждении делопроизводства, однако не стала предпринимать меры, чтобы в кратчайшие сроки вернуть деньги. Тогда приставы приступили к принудительным мерам - арестовали ее иномарку.

- В случае неисполнения требований исполнительных документов в ближайшее время, имущество будет реализовано, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

Как оказалось, лишить предпринимателя машины – действенный способ. На сегодня она уже погасила больше трех миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU