2019-10-28T06:50:12+03:00
Общество

Бизнесвумен из Владивостока задолжала пять миллионов рублей и лишилась иномарки

Даму предупредили, что если она не погасит долг, машина уйдет с молотка
Кристина ГРИН
Поделиться:
Как оказалось, лишить предпринимателя машины – действенный способ.Как оказалось, лишить предпринимателя машины – действенный способ.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Предприниматель из Владивостока оказалась в списке должников по кредиту и налогам. Также претензии к ней были и у физических лиц. Так о ней узнали судебные приставы, в распоряжении которых оказалось исполнительное производство о взыскании долга. Размер задолженности не рекордный, но внушительный – пять миллионов рублей.

Как оказалось, бизнесвумен знала о возбуждении делопроизводства, однако не стала предпринимать меры, чтобы в кратчайшие сроки вернуть деньги. Тогда приставы приступили к принудительным мерам - арестовали ее иномарку.

- В случае неисполнения требований исполнительных документов в ближайшее время, имущество будет реализовано, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

Как оказалось, лишить предпринимателя машины – действенный способ. На сегодня она уже погасила больше трех миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шерше ля фам: мертвого мужчину с пробитой головой нашли спустя две недели после убийства во Владивостоке
От Владивостока до Большого Камня – за час: участок новой скоростной трассы откроют в этом году
В Приморье за врачебную ошибку серьезного наказали травматолога-ортопеда
Четыре рыбака на моторной лодке без вести пропали в заливе Приморья
Прощание с Юрием Серебряковым пройдет в Марфо-Мариинском женском монастыре Владивостока
Поймали за одно преступление, а он признался в трех – во Владивостоке задержали молодого грабителя
Октябрь продолжает удивлять – в Приморье до +17
Ужас, хорошо детей не было: приморский водитель протаранил столб рядом со школой
Дождались: во Владивостоке начинается отопительный сезон
Несколько тысяч приморцев останутся без электричества
Смертельный удар в спину: владивостокский Отелло ответит в суде за убийство соперника
Приморье потратит 50 миллионов рублей на новогодние подарки для детей
«Надежных попутчиков по жизни»: Олег Кожемяко поздравил работников автомобильного транспорта с профессиональным праздником
Парень из Уссурийска нашел телефон и теперь может лишиться свободы на 6 лет
Букет из воблы подарили благодарные зрители Настасье Самбурской во Владивостоке
Сладкой парочке, которая занималась развратом в самолете «Москва-Владивосток, грозит до 15 суток ареста
Погода во Владивостоке на 27 октября 2019 года: утром до +3 градусов, без осадков
Раскрылась тайна военного самолета, якобы приземлившегося на трассе в Приморье
Виновник аварии отказался дышать в алкотестер: «Лексус» выехал на встречку и столкнулся с «Рэндж Ровером» в Приморье