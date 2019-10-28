2019-10-28T09:30:42+03:00
Общество

Владивосток вошел в ТОП-3 самых читающих городов России

Музыка, сериалы, книги: названы самые популярные мобильные приложения МТС у жителей Приморья
Кристина ГРИН
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В топе: «МТС ТВ», «MTS Music» и «МТС Библиотека».В топе: «МТС ТВ», «MTS Music» и «МТС Библиотека».Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Аналитики МТС провели исследование и выяснили, что этой осенью жители Приморья чаще стали использовать развлекательные мобильные приложения. Лидируют программы по просмотрам сериалов, прослушиванию музыки и чтению книг. Аудитория выросла на 30% . В топе: «МТС ТВ», «MTS Music» и «МТС Библиотека».

Сериалы и передачи через приложение чаще смотрят мужчины, в основном старше 35 лет. Большинство из них предпочитает использовать программу на мобильном. А вот музыку слушают больше женщины в возрасте от 35 до 45 лет. Дамы наслаждаются песнями через наушники смартфона.

Неожиданно для самих аналитиков, в тройку лидеров ворвались любители почитать. Их количество за год выросло на 50%. Кстати, Владивосток вошел в ТОП-3 самых читающих городов России.

Уступают трем лидерам приложения: МТС Фитнес, МТС Радио, МТС Развивайка, МТС Игры и МТС Пресса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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