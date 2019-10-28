2019-10-28T09:57:28+03:00
Происшествия

Алкоголь и холод убили парня в Приморье

Тело молодого мужчины было найдено на улице
Кристина ГРИН
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Следователи проводят доследственную проверку.Следователи проводят доследственную проверку.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Случилось все 26 октября в одном из сел Яковлевского района. Там на улице нашли молодого мужчину без признаков жизни и насильственной смерти. Информация поступила к оперативникам. Следователи после происшествия инициировали проведение доследственной проверки.

- По результатам экспертизы установлено, что причиной смерти оказалось чрезмерное количество употребленного алкоголя, а также обморожение, - отмечают в пресс-службе СУ СК по Приморскому краю.

Сотрудники ведомства напоминают о то, что употребление алкоголя в холодное время года смертельно опасное занятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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