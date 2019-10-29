Служебная собака нашла тайник рядом с приморским СИЗО

СЕГОДНЯ 03:48 2019-10-29T06:55:07+03:00

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Служебная собака нашла сверток с 4 телефонами рядом со следственным изолятором в Приморье. Родственники, друзья или знакомые осуждённых собирались перебросить запрещенные предметы на режимную территорию, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН.

Подобный способ доставки называют «схрон» - кто-то заранее делает тайник, для того чтобы потом перебросить содержимое. В исправительных учреждениях и следственных изоляторах это частое явление. Передачу удалось предотвратить благодаря служебной собаке.

Спектр применения животных собак в УИС широк. Псов часто используют при патрулировании, карауле и розыске, в оперативно-разыскных и режимно-профилактических мероприятиях. Четвероногие также помогают досмотрах транспортных средств и багажа.

ИСТОЧНИК KP.RU