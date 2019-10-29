Утонченный клептоман: владивостокчанин во второй раз украл музыкальное оборудование

СЕГОДНЯ 06:06 2019-10-29T06:12:00+03:00

В прошлом году он похитил микрофон, а в этом электрогитару

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Музыкант из Владивостока украл у своего знакомого электрогитару. Причем преступил закон он по этой статье не в первый раз - за его плечами уже было похищение предмета, связанного с искусством. Так, в прошлом году приморец похитил микрофон из популярного ночного клуба, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Фрунзенского района.

Последняя кража произошла в августе 2019 года. Подозреваемый пришел в гости к своему знакомому, также увлекающимся игрой на музыкальных инструментах. Вместе они выпили за все прекрасное, а после того, как хозяин квартиры уснул, гость решил забрать его электрогитару. Стоимость которой, кстати, более 52 тысяч рублей. Технику он заложил своему знакомому за денежную ссуду.

Полицейские разыскали похищенное имущество и вернули владельцу. В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU