2019-10-29T07:14:46+03:00
Общество

Свыше 26 тонн бразильской говядины остановили при ввозе в Приморье

Импортер нарушил требования маркировки продукции
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Крупную партию мяса остановили при ввозе в ПриморьеКрупную партию мяса остановили при ввозе в ПриморьеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сотрудники Россельхознадзора остановили реализацию более 26 тонн замороженной говядины. Крупная партия мяса прибыла из Бразилии в Приморье. Импортер нарушил требования маркировки продукции, поэтому транспортировку пришлось отложить на неопределенный срок, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Склад временного размещения находится во Владивостоке. При проверке документации госинспекторы установили, что на этикетках коробок и ветеринарном сертификате разнится адрес импортера. Это нарушает требования Технического регламента Таможенного союза - «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Дальнейшая перевозка и реализация груза запрещены до тех пор, пока нарушения не устранят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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