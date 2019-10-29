Свыше 26 тонн бразильской говядины остановили при ввозе в Приморье
Сотрудники Россельхознадзора остановили реализацию более 26 тонн замороженной говядины. Крупная партия мяса прибыла из Бразилии в Приморье. Импортер нарушил требования маркировки продукции, поэтому транспортировку пришлось отложить на неопределенный срок, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Склад временного размещения находится во Владивостоке. При проверке документации госинспекторы установили, что на этикетках коробок и ветеринарном сертификате разнится адрес импортера. Это нарушает требования Технического регламента Таможенного союза - «Пищевая продукция в части ее маркировки».
Дальнейшая перевозка и реализация груза запрещены до тех пор, пока нарушения не устранят.
ИСТОЧНИК KP.RU