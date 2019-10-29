Михаил Хитрунов, под руководством которого за год раскрыли 78 преступлений, стал начальником Росгвардии в Приморье

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-29T08:33:19+03:00

Полковник полиции имеет больше 20 лет опыта работы в органах и множество медалей, в том числе, как участник боевых действий

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Полковника полиции Михаила Хитрунова назначили начальником Федерального государственного казенного учреждения Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Приморскому краю. Правоохранитель имеет более 20 лет опыта работы в органах и множество медалей, в том числе, как участник боевых действий, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.

Должность была назначена директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Приказ был от 15.10.2019 года.

Михаилу Хитрунову 42 года, но опыт у него колоссальный - работать в органах внутренних дел он начал в 1996 году участковым в Арсеньеве. Перед этим он окончил Читинскую среднюю школу милиции, а в процессе окончил Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД.

Во вневедомственную охрану Михаил пришел в 2009 году в качестве начальника Отдела вневедомственной охраны при ОВД по Арсеньевскому городскому округу УВД по Приморскому краю. Только за 2019 год под руководством полковника было раскрыто 78 преступлений, а в отделы доставлено 1787 нарушителей.

В заслугах у нового начальника множество медалей: «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «Участник контртеррористической операции на Кавказе», «За службу на Северном Кавказе», «За боевое содружество». Награжден нагрудными знаками и медалями: «Лучший участковый уполномоченный полиции», «200 лет МВД», «За отличие в службе» 1,2,3 степени» и «65 лет вневедомственной охране войск Росгвардии».

ИСТОЧНИК KP.RU