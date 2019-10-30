Трамваям хода нет: очередное ДТП заблокировало движение во Владивостоке
Небольшая авария перед трамвайными путями во Владивостоке стала причиной простоя общественного транспорта. Автомобилисты не смогли поделить проезд на улице Борисенко, теперь аварийный участок не могут миновать трамваи, сообщает «КП»-Владивосток».
Автолюбители перегородили проезд для трамваем к остановке общественного транспорта «Школьная». Перед путями не смогли разъехаться седан и кроссовер, в итоге движение трамваем оказалось полностью заблокировано.
Авария стала причиной задержки общественного транспорта.Видео: Dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ
Подобные ситуации в приморской столице случаются довольно часто. Наиболее аварийным считается переезд на Карской, там ДТП происходят с печальным постоянством. По словам работников трамвайного депо Владивостока, задержки в движении транспорта из-за аварий в среднем составляют от 25 минут и больше, в зависимости от сложности происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU