Трамваям хода нет: очередное ДТП заблокировало движение во Владивостоке

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-30T12:55:26+03:00

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Небольшая авария перед трамвайными путями во Владивостоке стала причиной простоя общественного транспорта. Автомобилисты не смогли поделить проезд на улице Борисенко, теперь аварийный участок не могут миновать трамваи, сообщает «КП»-Владивосток».

Автолюбители перегородили проезд для трамваем к остановке общественного транспорта «Школьная». Перед путями не смогли разъехаться седан и кроссовер, в итоге движение трамваем оказалось полностью заблокировано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/740950" frameborder="0"></iframe> Авария стала причиной задержки общественного транспорта.Видео: Dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ

Подобные ситуации в приморской столице случаются довольно часто. Наиболее аварийным считается переезд на Карской, там ДТП происходят с печальным постоянством. По словам работников трамвайного депо Владивостока, задержки в движении транспорта из-за аварий в среднем составляют от 25 минут и больше, в зависимости от сложности происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU