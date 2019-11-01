Количество автобусных маршрутов уменьшится во Владивостоке

СЕГОДНЯ 01:14 2019-11-01T01:36:25+03:00

Кроме того, в городе появятся шесть новых остановок

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Во Владивостоке продолжается разработка новой автобусной маршрутной сети. Уже готов ее черновой вариант, который еще требует доработки. Однако кое-что стало известно: число автобусных маршрутов сократится, а остановок, наоборот, увеличится.

В первую очередь сократятся дублирующие автобусные маршруты, из-за которых, как сообщает пресс-служба мэрии Владивостока, возникают пробки. При этом акцент будет сделан на большие автобусы.

- Там, где сейчас два маршрута, которые друг друга практически повторяют, можно пустить один, но с машинами не малого, а большого или среднего класса, - рассказал Александр Иванов, начальник управления транспорта мэрии Владивостока.

В планах организовать в дальневосточной столице несколько основных маршрутов (их еще называют сквозными или магистральными), а уже к ним будут стекаться второстепенные. Такую роль может взять на себя маршрут от остановки «Маяк» до поселка Трудовое.

Внедрение новой маршрутной сети начнется в начале следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU