ФСБ нашла репетитора без визы, который пытался остаться во Владивостоке любым способом

СЕГОДНЯ 05:45 2019-11-01T05:45:02+03:00

Он дал взятку 4 тысячи рублей, а вот размер штрафа оказался в 50 раз больше

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В феврале прошлого года сотрудник отдела иммиграционного контроля составил протокол об административном нарушении в отношении репетитора. Оказалось, что иностранец находился на территории Владивостока без рабочей визы, но это никак не мешало ему преподавать свой родной язык в частном порядке. Мужчина понял, что сейчас ему грозит выдворение и решился на преступление.

- За вознаграждение в сумме 30 тысяч рублей взяткодатель попросил должностное лицо решить вопрос о представлении положительных характеристик, при этом положил на стол начальника денежные средства в сумме 4 тысяч рублей, являющееся частью от заранее обещанной суммы взятки в 30 тысяч рублей, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Однако преступление выявили и пресекли сотрудники региональной ФСБ. В отношении иностранца было возбуждено уже уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу в значительном размере».

Примечательно, что сумма штрафа по решению суда в 50 раз превысила сумму взятки. Нарушителю придется заплатить 200 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU