Погода во Владивостоке на 4 ноября 2019: днем до +8 градусов, без осадков
Приморье находится во власти гребня антициклона. Отсюда в регионе преимущественно умеренный северный ветер. Температуры воздуха днем +2+12 градусов.
Небольшой облачность прогнозируется во Владивостоке. Здесь бед осадков. Днем воздух в дальневосточной столице прогреется до +6+8 градусов. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине сильный.
Без осадков сегодня и в Уссурийске. Дневные температуры в городе варьируются в пределах +6+8 градусов. Ветер северо-западный слабый до умеренного, во второй половине умеренный.
В Находке, по прогнозам синоптиков, небольшая облачность с прояснениями. Без осадков. Максимальная температуры воздуха +9 градусов. Ветер северо-западный, северный умеренный.
ИСТОЧНИК KP.RU