2019-11-04T03:29:17+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 4 ноября 2019: днем до +8 градусов, без осадков

На большей части региона сегодня облачно
Кристина ГРИН
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Приморье находится во власти гребня антициклона.Приморье находится во власти гребня антициклона.Фото: Кристина ГРИН
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Приморье находится во власти гребня антициклона. Отсюда в регионе преимущественно умеренный северный ветер. Температуры воздуха днем +2+12 градусов.

Небольшой облачность прогнозируется во Владивостоке. Здесь бед осадков. Днем воздух в дальневосточной столице прогреется до +6+8 градусов. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине сильный.

Без осадков сегодня и в Уссурийске. Дневные температуры в городе варьируются в пределах +6+8 градусов. Ветер северо-западный слабый до умеренного, во второй половине умеренный.

В Находке, по прогнозам синоптиков, небольшая облачность с прояснениями. Без осадков. Максимальная температуры воздуха +9 градусов. Ветер северо-западный, северный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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