ДТП с трактором в Спасском районе Приморья: в аварии погибла семья с 4-летним ребенком

СЕГОДНЯ 01:01 2019-11-05T01:01:37+03:00

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Трагедия произошла в районе 488 километра автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток. 28-летний мужчина за рулем Тойота Приус двигался в сторону Хабаровска. Иномарка выехала на встречную полосу движения и столкнулась с трактором Ловол. В результате аварии погибли водитель Тойоты и пассажиры: 24-летняя женщина и 4-х летний мальчик.

Чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего, на место прибыли сотрудники ГИБДД, следственная группа и врачи скорой помощи.

- Стаж вождения водителя Тойоты - 2 года. В текущем году мужчину дважды привлекали к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - ДТП произошло в темное время суток при ясной погоде на участке с асфальто-бетонным покрытием.

В ведомстве отмечают, что по факту смертельного ДТП оперативники проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU