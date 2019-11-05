2019-11-05T02:20:15+03:00
Происшествия

Поиски пропавших в селе под Спасском малышей завершены

Тела брата и сестры нашли на окраине
Кристина ГРИН
Поделиться:
Семилетний мальчик и его трехлетняя сестра вышли из дома и так и не вернулись.Семилетний мальчик и его трехлетняя сестра вышли из дома и так и не вернулись.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Вчера, 4 ноября, вечером активисты Примпоиска обратились за помощью к жителям региона. В селе Летно-Хвалынское Спасского района пропали дети. Семилетний мальчик и его трехлетняя сестра вышли из дома примерно в пять часов и так и не вернулись. Родители забили тревогу.

На поиски детей отправились местные жители, сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. Сегодня, 5 ноября, стало известно, что операция завершена. Тела брата и сестры нашли на окраине села.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владивостоке пожарные спасли от гибели мужчину
Смерть детей в Приморье расследует следственный комитет
Взбудоражил весь поселок: житель Лучегорска устроил охоту с ружьем на возлюбленную
Без воды и электричества: во Владивостоке массовые отключения
Водитель навеселе и без прав угробил пассажиров в Приморье
Пьяный приморец решил заживо сжечь приятелей
Снег и гололед: синоптики назвали дату мощного циклона в Приморье
ДТП с трактором в Спасском районе Приморья: в аварии погибла семья с 4-летним ребенком
Погода во Владивостоке на 5 ноября 2019: днем до +8 градусов, без осадков
«Под зиму лишились дома»: трехэтажный коттедж полыхает во Владивостоке
В Приморье нашли молодого вора, который любит свободу и бегать
Голубоглазого мальчика в спортивном костюме не могу найти уже неделю в Приморье
Погода во Владивостоке на 4 ноября 2019: днем до +8 градусов, без осадков
Первые морозы ожидаются в Приморье уже на следующей неделе
Причиной взрыва возле школы во Владивостоке стала петарда
Пожарная машина перекрыла главную транспортную артерию Владивостока
Из-за митинга-концерта в центре Владивостока перекроют улицу
Облачно и без осадков: погода в Приморье на 3 ноября