Поиски пропавших в селе под Спасском малышей завершены
Тела брата и сестры нашли на окраине
Семилетний мальчик и его трехлетняя сестра вышли из дома и так и не вернулись.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Вчера, 4 ноября, вечером активисты Примпоиска обратились за помощью к жителям региона. В селе Летно-Хвалынское Спасского района пропали дети. Семилетний мальчик и его трехлетняя сестра вышли из дома примерно в пять часов и так и не вернулись. Родители забили тревогу.
На поиски детей отправились местные жители, сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. Сегодня, 5 ноября, стало известно, что операция завершена. Тела брата и сестры нашли на окраине села.
ИСТОЧНИК KP.RU