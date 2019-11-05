Поиски пропавших в селе под Спасском малышей завершены

СЕГОДНЯ 02:17 2019-11-05T02:20:15+03:00

Семилетний мальчик и его трехлетняя сестра вышли из дома и так и не вернулись. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Вчера, 4 ноября, вечером активисты Примпоиска обратились за помощью к жителям региона. В селе Летно-Хвалынское Спасского района пропали дети. Семилетний мальчик и его трехлетняя сестра вышли из дома примерно в пять часов и так и не вернулись. Родители забили тревогу.

На поиски детей отправились местные жители, сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. Сегодня, 5 ноября, стало известно, что операция завершена. Тела брата и сестры нашли на окраине села.

ИСТОЧНИК KP.RU