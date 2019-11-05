2019-11-05T05:29:25+03:00
Происшествия

Взбудоражил весь поселок: житель Лучегорска устроил охоту с ружьем на возлюбленную

Сдаваться дебошир не спешил, квартиру пришлось штурмовать
Милана СОКОЛ
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Приморец устроил стрельбу в собственной квартире. Фото: luchegorsk.notofficialПриморец устроил стрельбу в собственной квартире. Фото: luchegorsk.notofficial
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Затянувшиеся выходные неприятно закончились для жителей Лучегорска, из-за ЧП водной из многоэтажек поселка. Сотрудникам органов внутренних дел пришлось штурмовать квартиру мужчины, который устроил стрельбу. Пьяный приморец вооружился ружьем и стал стрелять в сожительницу, женщине удалось сбежать, сообщает «КП»-Владивосток».

Полицейские Лучегорска совместно с сотрудниками Росгвардии задержали пьяного дебошира, который поставил на уши весь поселок. Мужчина устроил стрельбу в своей квартире, перепугав соседей. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. 43-летняя сожительница приморца убежала, когда возлюбленный начал палить в ее сторону. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты. Разбушевавшийся стрелок закрылся в квартире и отказывался выходить, задержать 37-летнего нарушителя общественного порядка удалось только ночью.

Мужчину доставили в отдел МВД Росси по Пожарскому району. По сообщению пресс-службы ведомства, изъятое с места происшествия гладкоствольное ружье ИЖ-24 принадлежит владельцу квартиру. Оружие зарегистрировано в установленном порядке. Специалисты установили, что праздники приморец провел, злоупотребляя спиртным. По факту инцидента сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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