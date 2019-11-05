Напраздновались: больше 100 пьяных водителей попались за выходные в Приморье

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-05T12:47:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Первые ноябрьские выходные закончились не лучшим образом для 124 приморских водителей, рискнувших сесть пьяными за руль. При этом сразу 7 человек после праздничного рейда могут отправиться на скамью подсудимых. Эти нарушители попались в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не в первый раз, сообщает «КП»-Владивосток».

Сотрудники ГИБДД Приморья работали в праздничные выходные в усиленном режиме, и не зря. Специалисты остановили больше 100 пьяных водителей на дорогах общего пользования. Наличие алкоголя в крови у 62 приморцев подтвердила медицинская экспертиза, еще 55 водителей отказались от освидетельствования. 7 водителей были задержаны за повторное пьянство за рулем. По сообщению пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, за повторное управление авто в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет. Тем, кто попался пьяным за рулем впервые, грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.

В крае за праздничные выходные произошло 7 ДТП по вине любителей выпить за рулем. Во Владивостоке пьяный водитель Toyota Rush выехал на встречную полосу и протаранил Toyota Corolla. В результате дорожного инцидента пострадал сам виновник аварии и экипаж встречной машины – пассажирку и второго автомобилиста госпитализировали.

Специалисты обращаются к приморцам, ставших свидетелями попытки управления транспортным средством в состоянии опьянения, с просьбой сообщать о правонарушении по следующим номерам телефонов:

102: город Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа, город Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы, город Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: город Большой Камень.

ИСТОЧНИК KP.RU