Мишенью выступила гражданская жена: полиция задержала приморца, открывшего стрельбу в квартире

СЕГОДНЯ 01:01 2019-11-06T01:04:38+03:00

Во время бытовой ссоры мужчина выстрелил в сторону своей дамы из гладкоствольного ружья

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Приморец во время бытовой ссоры открыл стрельбу в жилой квартире. Оружием являлось гладкоствольное ружье, а мишенью гражданская жена. Мужчину задержали сотрудники полиции и Росгвардии, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Жительница Лучегорска написала на своего гражданского мужа заявление о противоправных действиях. В течение нескольких дней 37-летний мужчина упивался алкоголем, а потом захотел пострелять.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа и сотрудники Росгвардии. В отличие от стрельбы, дверь гостям приморец открывать не спешил. Закрылся в квартире и отказывался выходить, вероятно, в миг протрезвев. В отделение полиции его все-таки доставили, ружье изъяли. В результате инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU