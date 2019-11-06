Расти конопля, большая да маленькая: в Приморье задержали двух «огородников»

СЕГОДНЯ 03:41 2019-11-06T03:52:01+03:00

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Крупную партию наркотических средств изъяли оперативники у двух ранее судимых жителей Приморья. Мужчины развели плантацию в лесополосе, рядом с рекой Раздольная. Нарушителей поймали с поличным во время сбора и переработки урожая, у приморцев изъяли 450 кустов конопли и 74 килограмма марихуаны, сообщает «КП»-Владивосток».

Во время оперативно- розыскных мероприятий специалисты подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску обнаружили плантацию конопли. По сообщению пресс-службы ведомства, в незаконной культивации запрещенных растений подозревают двух ранее судимых местных жителей 25 и 35 лет. Мужчины выбрали участок, расположенный в лесополосе вдоль реки Раздольная и засеяли его весной коноплей. Поймались предприимчивые дельцы во время сбора и переработки своего урожая. При осмотре участка полицейские изъяли 450 кустов маньчжурской конопли и 5 мешков с высушенными верхушечными частями растений, похожих на коноплю. Партию направили на экспертизу, которая установила, что в мешках наркотическое средство – 74 килограмма марихуаны, что квалифицируется, как крупный размер.

Полицейские изъяли 450 кустов коноплиФото: 25.mvd.ru

В полицейском участке задержанные признались в содеянном. Уголовные дела возбуждены по фактам культивирования, незаконного приобретения, хранения и изготовления наркотических средств без цели сбыта. Санкциями статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU