2019-11-06T06:43:03+03:00
Общество

В Приморье судебный пристав поймал алиментщика, заказав у него установку кондиционера

Мужчина отказывался помогать своему ребенку и сказал, что уехал в Хабаровск
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Побудить алиментщика к уплате налога пытались разными способамиПобудить алиментщика к уплате налога пытались разными способамиФото: Мария ЛЕНЦ
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Злостный неплательщик алиментов в Арсеньеве бегал от судебных приставов, однако хитрость последних позволила поймать нерадивого отца. Мужчина всячески уклонялся от помощи своему малолетнему ребенку, но погорел на кондиционерах.

Побудить алиментщика к уплате налога пытались разными способами: и выезд н6а границу ограничили, и без водительских прав оставили, но все тщетно. Горе-отец продолжал скрываться от судебных приставов, скрывать свой реальный доход и место жительства, заявив, что уехал на заработки в Хабаровск.

Однако удалось узнать, что 26-летний отец неофициально подрабатывает установкой кондиционеров. Судебный пристав позвонил мужчине по телефону, который был указан в объявлении, и заказал данную услугу. В назначенный день разыскиваемый пришел на встречу с «клиентом» и оказался в отделе исполнителей закона.

- За неуплату алиментов приморец привлечен к административной ответственности с наказанием в виде 30 часов обязательных работ. Если молодой отец не приступит к должному исполнению судебного решения, то ему грозит уголовная ответственность по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», - сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказания по Приморскому краю.

Максимальное наказание по уголовной статье – один год лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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