2019-11-07T04:57:33+03:00
Общество

Цвет настроения красный: 102 года со дня Октябрьской революции отметят во Владивостоке

Годовщину Октября отметят митингом и шествием
Александра ШОПЕНКО
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Празднование начнется с митинга, который состоится на привокзальной площади железнодорожного вокзала у памятника ЛенинуПразднование начнется с митинга, который состоится на привокзальной площади железнодорожного вокзала у памятника ЛенинуФото: Александра ШОПЕНКО
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Сегодня, 7 ноября по новому стилю, вся Россия отмечает годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Владивосток станет одним из первых в стране, где в честь этой даты пройдет демонстрация.

Празднование начнется с митинга, который состоится на привокзальной площади железнодорожного вокзала у памятника Ленину. Затем по центральным улицам Владивостока пройдет торжественная колонна. Праздничные мероприятия начнутся в 16:00 и будут идти до 17:00.

В связи с этим, как сообщает пресс-служба мэрии Владивостока, городскому УМВД рекомендовано обеспечить безопасность дорожного движения на Светланской и Алеутской улицах.

Речь идет о следующих участках автомобильных дорог:

- на Светланской улице: от пересечения с Металлистов до пересечения с Алеутской;

- на Алеутской улице: от пересечения со Светланской до пересечения с Верхнепортовой.

Автомобилистов просят быть внимательными при планировании маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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