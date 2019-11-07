Дельфины временно прекратят выступление в Приморском океанариуме

СЕГОДНЯ 06:56 2019-11-07T06:56:16+03:00

Ремонт, конечно, дело хлопотное, но переезжать из-за этого дельфины и белухи не будут Фото: Олег БЕЛОВ

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Приморский океанариум вынужден закрыть дельфинарий на плановый ремонт. В связи с этим шоу дельфинов будет временно отменено. Ремонт обещают провести в период с 11 по 16 ноября.

Ремонт необходим для того, чтобы предупредить возможные проблемы, которые могут появиться из-за соленой воды. В частности, будет заменено спецпокрытие, чтобы поддерживать бассейны в хорошем состоянии. Специально под ремонт выбрано время туристического затишья, сообщает пресс-служба Приморского океанариума.

Ремонт, конечно, дело хлопотное, но переезжать из-за этого дельфины и белухи не будут. Дело в том, что все бассейны дельфинария могут функционировать автономно друг от друга благодаря шлюзовым камерам.

— Временно у животных немного уменьшится «жилплощадь», проще говоря, на время ремонта будет закрыта одна комната, — рассказал Игорь Костычев, руководитель дельфинария. — В остальном все останется в привычном для наших питомцев режиме. В том числе и расписание тренировок, с той лишь разницей, что на них пока не будут присутствовать зрители.

Остальные экспозиции океанариума будут работать в обычном режиме. Каждый день в 13:30 стартует программа «Танцы со скатами», в 14:00 и 18:00 можно понаблюдать за кормлением пингвинов. В 10:00, 13:00 и 16:00 проходят тренировки байкальских нерп.

ИСТОЧНИК KP.RU