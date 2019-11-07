2019-11-07T06:56:16+03:00
Общество

Дельфины временно прекратят выступление в Приморском океанариуме

Несколько дней дельфинарий будет закрыт для посещения
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Ремонт, конечно, дело хлопотное, но переезжать из-за этого дельфины и белухи не будутРемонт, конечно, дело хлопотное, но переезжать из-за этого дельфины и белухи не будутФото: Олег БЕЛОВ
Изменить размер текста:

Приморский океанариум вынужден закрыть дельфинарий на плановый ремонт. В связи с этим шоу дельфинов будет временно отменено. Ремонт обещают провести в период с 11 по 16 ноября.

Ремонт необходим для того, чтобы предупредить возможные проблемы, которые могут появиться из-за соленой воды. В частности, будет заменено спецпокрытие, чтобы поддерживать бассейны в хорошем состоянии. Специально под ремонт выбрано время туристического затишья, сообщает пресс-служба Приморского океанариума.

Ремонт, конечно, дело хлопотное, но переезжать из-за этого дельфины и белухи не будут. Дело в том, что все бассейны дельфинария могут функционировать автономно друг от друга благодаря шлюзовым камерам.

— Временно у животных немного уменьшится «жилплощадь», проще говоря, на время ремонта будет закрыта одна комната, — рассказал Игорь Костычев, руководитель дельфинария. — В остальном все останется в привычном для наших питомцев режиме. В том числе и расписание тренировок, с той лишь разницей, что на них пока не будут присутствовать зрители.

Остальные экспозиции океанариума будут работать в обычном режиме. Каждый день в 13:30 стартует программа «Танцы со скатами», в 14:00 и 18:00 можно понаблюдать за кормлением пингвинов. В 10:00, 13:00 и 16:00 проходят тренировки байкальских нерп.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Охотник, переживший нападение медведя под Уссурийском, лежит в реанимации
Сову с сотрясением мозга спасли от неминуемой гибели в Приморье
Куда вложить средства, чтобы получить доход?
Шел на взлет: на Русском острове машина вылетела на встречную полосу, собрав леера
Служебная собака нашла коробку, которую хотели перебросить в приморскую колонию
Цвет настроения красный: 102 года со дня Октябрьской революции отметят во Владивостоке
Браконьеров КНДР в месте выпуска белух из приморской «китовой тюрьмы» не зафиксировано - ФСБ
Сами мы не местные: пьяная компания устроила заезд на выживание во Владивостоке
Товарищи на летней резине, можете даже не выезжать: в Приморье начался «день жестянщика»
В центре Владивостока автомобилист врезался в светофор и скрылся
Первый минус: синоптики рассказали, когда во Владивосток придут заморозки
К перевернутому судну в Приморье прибыл сахалинский «Спасатель Кавдейкин»
Погрузку белух из «китовой тюрьмы» продолжают в Приморье
В Приморье судебный пристав поймал алиментщика, заказав у него установку кондиционера
Пьяный рабочий ударил ножом собутыльника, был изгнан с вечеринки и поджог бытовку в Приморье
Альфа-Банк в 2020 году планирует рост кредитов населению на 30%
Расти конопля, большая да маленькая: в Приморье задержали двух «огородников»
На Кубке Приморья по тхэквондо 9 медалей завоевали спортсмены команды «Восточник»
В Приморье молодой водитель малолитражки насмерть сбил велосипедиста
"Вот как тут на учебу успеть, если постоянно коллапс": владивостокцы негодуют из-за утренних пробок
"Даже у котов есть собственный бизнес": приморцы шутят о питомеце, облюбовавшем место у пит-стопа
Мишенью выступила гражданская жена: полиция задержала приморца, открывшего стрельбу в квартире
Степень интенсивности опасных явлений определили федеральные синоптики в Приморье
Тепло временно покинет дома некоторых жителей Владивостока
Напраздновались: больше 100 пьяных водителей попались за выходные в Приморье
Трудный подросток, пропавший в Приморье неделю назад, скрывался у отца