Служебная собака нашла коробку, которую хотели перебросить в приморскую колонию

СЕГОДНЯ 07:26 2019-11-07T07:26:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В исправительную колонию в поселке Волчанец пытались перебросить коробку с ценным для заключенных содержимым. В ней находилось 16 сотовых телефонов и две сим-карты, которые запрещены для использования на режимном объекте.

Коробка была найдены возле комнаты ожидания свиданий во время досмотра территории колонии. Телефоны предназначались заключенным, однако до адресатов они не дошли. Перебросить коробку помешала служебная собака, которая проявила характерную реакцию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Приморскому краю, служебные собаки часто участвуют в досмотрах машин и посылок, которые передают заключенным. Также животные применяются при патрулировании, в карауле и розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU