2019-11-07T09:31:46+03:00
Происшествия

Шел на взлет: на Русском острове машина вылетела на встречную полосу, собрав леера

Машина превратилась в консервную банку, житель Владивостока погиб на месте [видео]
Милана СОКОЛ
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В аварии погиб водитель седанаВ аварии погиб водитель седанаФото: dps.control
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Жажда скорости оказалось фатальной ошибкой во время поездки по Владивостоку. Авария со смертельным исходом произошла на Русском острове. Единственным участником ДТП стал водитель Toyota Belta. Автолюбитель не справился с управлением, преодолел разделительную бровку, после чего машину закрутило. Остановилось транспортное средство лишь после столкновения с леерами. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», водитель 1978 года рождения погиб на месте

Трагедия разыгралась в четверг днем, практически на ровном месте – в условиях хорошей видимости на сухом асфальте. Водитель Toyota Belta двигался с материка в направлении острова. В районе поворота к бухте Новик машину занесло, автолюбитель попытался сбросить скорость, о чем свидетельствует оставленный тормозной след, однако ситуация стала только хуже. Неуправляемая машина попала на разделительную бровку, врезалась в леера, перевернувшись на крышу. Лишь по счастливой случайности на встречной полосе не оказалось других участников движения.

Во Владивостоке произошла смертельная авария.Видео: dps.controlМилана СОКОЛ

Очевидцы происшествия поспешили на помощь к автомобилисту. Однако в помятом со всех сторон авто, у водителя практически не было шансов выжить. Прибывшие по тревожному вызову медики тщетно пытались реанимировать мужчину, травмы, полученные при столкновении, оказались смертельными.

– Водитель не справился с управление и совершил съезд с опрокидыванием,– подтвердила специалист пресс-службы ГИБДД Владивостока Анна Рудыка.

Во всех подробностях происшествия еще предстоит разбираться полицейским. На месте трагедии сейчас работают сотрудники органов внутренних дел. Известно, что погибший проживал во Владивостоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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