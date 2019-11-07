Шел на взлет: на Русском острове машина вылетела на встречную полосу, собрав леера
Жажда скорости оказалось фатальной ошибкой во время поездки по Владивостоку. Авария со смертельным исходом произошла на Русском острове. Единственным участником ДТП стал водитель Toyota Belta. Автолюбитель не справился с управлением, преодолел разделительную бровку, после чего машину закрутило. Остановилось транспортное средство лишь после столкновения с леерами. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», водитель 1978 года рождения погиб на месте
Трагедия разыгралась в четверг днем, практически на ровном месте – в условиях хорошей видимости на сухом асфальте. Водитель Toyota Belta двигался с материка в направлении острова. В районе поворота к бухте Новик машину занесло, автолюбитель попытался сбросить скорость, о чем свидетельствует оставленный тормозной след, однако ситуация стала только хуже. Неуправляемая машина попала на разделительную бровку, врезалась в леера, перевернувшись на крышу. Лишь по счастливой случайности на встречной полосе не оказалось других участников движения.
Во Владивостоке произошла смертельная авария.Видео: dps.controlМилана СОКОЛ
Очевидцы происшествия поспешили на помощь к автомобилисту. Однако в помятом со всех сторон авто, у водителя практически не было шансов выжить. Прибывшие по тревожному вызову медики тщетно пытались реанимировать мужчину, травмы, полученные при столкновении, оказались смертельными.
– Водитель не справился с управление и совершил съезд с опрокидыванием,– подтвердила специалист пресс-службы ГИБДД Владивостока Анна Рудыка.
Во всех подробностях происшествия еще предстоит разбираться полицейским. На месте трагедии сейчас работают сотрудники органов внутренних дел. Известно, что погибший проживал во Владивостоке.
ИСТОЧНИК KP.RU