2019-11-07T10:05:47+03:00
Дом. Семья

Сову с сотрясением мозга спасли от неминуемой гибели в Приморье

Длиннохвостую неясыть сбил автомобиль [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Длиннохвостая неясыть была растерянной, словно оглушенная, не могла взлететьДлиннохвостая неясыть была растерянной, словно оглушенная, не могла взлететьФото: ФГБУ «Земля леопарда»
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Специалисты «Земли леопарда» спасли и выпустили на волю дикую сову. Испуганную длиннохвостую неясыть нашли местные жители у дороги «Раздольное – Хасан». Хищница вела себя неадекватно, из-за чего специалисты предположили, что сову сбил автомобиль и у нее черепно-мозговая травма.

Длиннохвостая неясыть была растерянной, словно оглушенная, не могла взлететь. Осмотр и обследование совы показал травму головы. С такой травмой без посторонней помощи хищница могла погибнуть.

Птица прошла специальный курс лечения, для нее был составлен насыщенный рацион Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Птица прошла специальный курс лечения, для нее был составлен насыщенный рационФото: ФГБУ «Земля леопарда»

Птица прошла специальный курс лечения, для нее был составлен насыщенный рацион. Уже через несколько дней хищница пошла на поправку и набралась сил. На заключительном осмотре ветеринары показали, что состояние неясыти стабилизировалось.

- Со временем неясыть окрепла, встала на крыло, поэтому мы приняли решение вернуть ее на волю. Местом выпуска стал заповедный лес «Земли леопарда». Уверены, что к людям сова не вернется: хищница сохранила дикий нрав, осторожность по отношению к человеку, что естественно для диких животных, - рассказала Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Сову с сотрясением мозга выходили в Приморье.ФГБУ «Земля леопарда»

После того, как сову отпустили на волю, она взлетела на ветку ближайшего высокого дерева. Еще некоторое время хищница наблюдала за людьми, которые спасли ей жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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