Сову с сотрясением мозга спасли от неминуемой гибели в Приморье

СЕГОДНЯ 10:02 2019-11-07T10:05:47+03:00

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Специалисты «Земли леопарда» спасли и выпустили на волю дикую сову. Испуганную длиннохвостую неясыть нашли местные жители у дороги «Раздольное – Хасан». Хищница вела себя неадекватно, из-за чего специалисты предположили, что сову сбил автомобиль и у нее черепно-мозговая травма.

Длиннохвостая неясыть была растерянной, словно оглушенная, не могла взлететь. Осмотр и обследование совы показал травму головы. С такой травмой без посторонней помощи хищница могла погибнуть.

Птица прошла специальный курс лечения, для нее был составлен насыщенный рационФото: ФГБУ «Земля леопарда»

Птица прошла специальный курс лечения, для нее был составлен насыщенный рацион. Уже через несколько дней хищница пошла на поправку и набралась сил. На заключительном осмотре ветеринары показали, что состояние неясыти стабилизировалось.

- Со временем неясыть окрепла, встала на крыло, поэтому мы приняли решение вернуть ее на волю. Местом выпуска стал заповедный лес «Земли леопарда». Уверены, что к людям сова не вернется: хищница сохранила дикий нрав, осторожность по отношению к человеку, что естественно для диких животных, - рассказала Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/742335" frameborder="0"></iframe> Сову с сотрясением мозга выходили в Приморье.ФГБУ «Земля леопарда»

После того, как сову отпустили на волю, она взлетела на ветку ближайшего высокого дерева. Еще некоторое время хищница наблюдала за людьми, которые спасли ей жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU