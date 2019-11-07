2019-11-07T10:12:51+03:00
Происшествия

Охотник, переживший нападение медведя под Уссурийском, лежит в реанимации

У мужчины тяжелые травмы головы, ему проводят искусственную вентиляцию легких
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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На мужчину напал медведьНа мужчину напал медведьФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Нападение медведя на охотника произошло в лесной местности в окрестностях села Яконовка 4 ноября. В борьбе с диким зверем мужчине не помог ни опыт, ни взятое из дома ружье. С тяжелыми травмами, в том числе и головы, его госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Врачи интенсивной терапии борются за жизнь мужчины, пытаясь стабилизировать его состояние - проводят искусственную вентиляцию легких. Как сообщил представитель департамента здравоохранения Приморского края, улучшений в его самочувствии пока что не было, как и ухудшений.

В городском ОМВД рассказали, что пострадавшему 51 год. Разрешение на ведение охоты у него имеется, а оружие было зарегистрировано в установленном порядке. На данный момент полицейские проводят проверку по факту инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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