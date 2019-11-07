«А впрочем, ничего нового»: вечерний Владивосток сковали сильные пробки

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-07T11:40:29+03:00

Пробки отмечаются во всех частях города. Фото: сервис 2gis

Дорожная ситуация в городе оценивается в девять баллов

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Во Владивостоке вечер, а это значит, что жители и гости дальневосточной столицы стоят в пробках. Сервис 2gis ставит обстановке на городских дорогах девять баллов из десяти возможных. Карта дальневосточной столицы продолжает «краснеть».

Пробки отмечаются во всех частях города. Заторы фиксируются в Ленинском, Первореченском, Фрунзенском и Первомайском районах.

Традиционно стоят улицы Светланская, Алеутская, Семеновская, Суханова, Уборевича, частично 1-я Морская, Хабаровская, Ивановская, Котельникова, Светланский переулок. Также заторы есть на улицах Лазо, Всеволода Сибирцева, Некрасовской, Луговой, Фадеева, Спортивной, Стрелковой. Пробками скованы проспекты Океанский, Партизанский, Красного Знамени, Острякова, 100-летия Владивостоку. Традиционные заторы на Некрасовском путепроводе и Золотом мосту.

В разговорчиках люди раздражительны и самыми нелицеприятными словами выражаются по поводу дорожной ситуации во Владивостоке:

- Включен тумблер глупого водителя.

- Конец света случился?

- Стоим. А впрочем, ничего нового.

ИСТОЧНИК KP.RU