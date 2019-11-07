2019-11-07T11:52:12+03:00
Общество

Названы даты проведения Восточного экономического форума в 2020 году

Площадкой шестого ВЭФ по-прежнему станет кампус университета во Владивостоке
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Следующий Восточный экономический форум будет шестым по счету. Фото: МинвостокразвитияСледующий Восточный экономический форум будет шестым по счету. Фото: Минвостокразвития
Изменить размер текста:

Организаторы ВЭФ, который пять лет проходит во Владивостоке, назвали даты проведения следующего форума. Событие пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета со 2 по 5 сентября 2020 года, передает фонд Росконгресс.

Следующий Восточный экономический форум будет шестым по счету. В дни ВЭФ Владивосток принимает ведущих бизнесменов и инвесторов, высокопоставленных чиновников из разных стран и первых лиц государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Форум во Владивостоке стал ведущей площадкой, нацеленной на развитие многостороннего сотрудничества и международной кооперации. Кроме того, он также приобретает важное значение с точки зрения развития гуманитарных и культурных контактов. В частности, выставка «Улица Дальнего Востока», которая стала визитной карточкой форума, знакомит российских и зарубежных гостей с туристическим потенциалом и традициями регионов ДФО, – сказал Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«А впрочем, ничего нового»: вечерний Владивосток сковали сильные пробки
Охотник, переживший нападение медведя под Уссурийском, лежит в реанимации
Сову с сотрясением мозга спасли от неминуемой гибели в Приморье
Куда вложить средства, чтобы получить доход?
Шел на взлет: на Русском острове машина вылетела на встречную полосу, собрав леера
Служебная собака нашла коробку, которую хотели перебросить в приморскую колонию
Дельфины временно прекратят выступление в Приморском океанариуме
Цвет настроения красный: 102 года со дня Октябрьской революции отметят во Владивостоке
Браконьеров КНДР в месте выпуска белух из приморской «китовой тюрьмы» не зафиксировано - ФСБ
Сами мы не местные: пьяная компания устроила заезд на выживание во Владивостоке
Товарищи на летней резине, можете даже не выезжать: в Приморье начался «день жестянщика»
В центре Владивостока автомобилист врезался в светофор и скрылся
Первый минус: синоптики рассказали, когда во Владивосток придут заморозки
К перевернутому судну в Приморье прибыл сахалинский «Спасатель Кавдейкин»
Погрузку белух из «китовой тюрьмы» продолжают в Приморье
В Приморье судебный пристав поймал алиментщика, заказав у него установку кондиционера
Пьяный рабочий ударил ножом собутыльника, был изгнан с вечеринки и поджог бытовку в Приморье
Альфа-Банк в 2020 году планирует рост кредитов населению на 30%
Расти конопля, большая да маленькая: в Приморье задержали двух «огородников»
На Кубке Приморья по тхэквондо 9 медалей завоевали спортсмены команды «Восточник»
В Приморье молодой водитель малолитражки насмерть сбил велосипедиста
"Вот как тут на учебу успеть, если постоянно коллапс": владивостокцы негодуют из-за утренних пробок
"Даже у котов есть собственный бизнес": приморцы шутят о питомеце, облюбовавшем место у пит-стопа
Мишенью выступила гражданская жена: полиция задержала приморца, открывшего стрельбу в квартире
Степень интенсивности опасных явлений определили федеральные синоптики в Приморье
Тепло временно покинет дома некоторых жителей Владивостока
Напраздновались: больше 100 пьяных водителей попались за выходные в Приморье
Трудный подросток, пропавший в Приморье неделю назад, скрывался у отца