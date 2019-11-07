Названы даты проведения Восточного экономического форума в 2020 году
Организаторы ВЭФ, который пять лет проходит во Владивостоке, назвали даты проведения следующего форума. Событие пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета со 2 по 5 сентября 2020 года, передает фонд Росконгресс.
Следующий Восточный экономический форум будет шестым по счету. В дни ВЭФ Владивосток принимает ведущих бизнесменов и инвесторов, высокопоставленных чиновников из разных стран и первых лиц государств Азиатско-Тихоокеанского региона.
- Форум во Владивостоке стал ведущей площадкой, нацеленной на развитие многостороннего сотрудничества и международной кооперации. Кроме того, он также приобретает важное значение с точки зрения развития гуманитарных и культурных контактов. В частности, выставка «Улица Дальнего Востока», которая стала визитной карточкой форума, знакомит российских и зарубежных гостей с туристическим потенциалом и традициями регионов ДФО, – сказал Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ.
ИСТОЧНИК KP.RU