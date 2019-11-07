Названы даты проведения Восточного экономического форума в 2020 году

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-07T11:52:12+03:00

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Организаторы ВЭФ, который пять лет проходит во Владивостоке, назвали даты проведения следующего форума. Событие пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета со 2 по 5 сентября 2020 года, передает фонд Росконгресс.

Следующий Восточный экономический форум будет шестым по счету. В дни ВЭФ Владивосток принимает ведущих бизнесменов и инвесторов, высокопоставленных чиновников из разных стран и первых лиц государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Форум во Владивостоке стал ведущей площадкой, нацеленной на развитие многостороннего сотрудничества и международной кооперации. Кроме того, он также приобретает важное значение с точки зрения развития гуманитарных и культурных контактов. В частности, выставка «Улица Дальнего Востока», которая стала визитной карточкой форума, знакомит российских и зарубежных гостей с туристическим потенциалом и традициями регионов ДФО, – сказал Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ.

ИСТОЧНИК KP.RU